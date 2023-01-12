Из-за дефицита антибиотиков детей отправляют в больницы, хотя они могли бы лечиться дома
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Из-за нехватки антибиотиков семейные врачи вынуждены отправлять в больницы пациентов, которые могли бы лечиться дома, сообщила в эфире программы Ziņu TOP телеканала TV24 руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, депутат Сейма Лига Козловска (Союз "зеленых" и крестьян).

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Козловска утверждает, что врачи не могли предвидеть такого дефицита лекарств на рынке и не припомнят такой ситуации за свой многолетний опыт работы. Не хватает основных антибиотиков, лекарства нельзя даже выписать детям. Остается отправлять маленьких пациентов в больницу, хотя состояние здоровья не столь серьезное и лечиться дома можно гораздо дешевле.

Ассоциация сельских семейных врачей обратилась в отраслевое министерство и Сейм за разъяснением ситуации.

На следующей неделе планируется заседание подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению под председательством Козловской, на котором будут искать причины и пути решения проблем с доступом к лекарствам. Будут заслушаны представители Государственного агентства лекарств, Министерства здравоохранения, ожидаются и ответы от производителей медикаментов.

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