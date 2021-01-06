Из-за дезинформации на прививку от Covid-19 по-прежнему согласна лишь малая часть сотрудников Даугавпилсской больницы

К вакцинации против Covid-19 могли бы побудить призывы уважаемых в отрасли коллег, считает член правления ООО "Даугавпилсская региональная больница" Григорий Семенов.

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Он сообщил, что желание вакцинироваться среди работников Даугавпилсской региональной больницы по-прежнему невысоко и значительная часть персонала верит в дезинформацию о вакцинах, которая распространяется в социальных сетях и СМИ. Кроме того, есть сотрудники, которые доверяют вакцине производства AstraZeneca больше, чем вакцине, разработанной BioNTech и Pfizer, поэтому они хотят вакцинироваться позже. Однако одобрение вакцины "AstraZeneca" для распространения в ЕС в ближайшее время не прогнозируется.

"Врачи включены в план в качестве приоритетной группы и, возможно, позже возможности [получить вакцину] не будет. Пытаемся доказать, что вакцина может нам помочь, и других инструментов у нас нет", — сказал член правления медучреждения.

Он добавил, что информация о вакцинах, включая их молекулярный состав и контриндикации, предоставляется на ежедневных собраниях, в электронных письмах для сотрудников, во внутренней информационной системе. Было проведено и обязательное анкетирование о желании или нежелании пройти вакцинацию. Однако вакцинироваться по-прежнему согласна только примерно десятая часть работников больницы.

"Сотрудники читают информацию в СМИ и социальных сетях, и нет никого, кто ее опровергал бы", — сказал Семенов, призвав представителей правительства и коллег-медиков, которым остальные доверяют, принять более активное участие в информационной кампании.

По информации Национальной службы здравоохранения, ко вторнику в Даугавпилсской больнице вакцины против Covid-19 получили 94 человека. В настоящее время из тех больниц, где вакцинация началась на прошлой неделе, худший показывает только Резекненская больница, где вакцинированы 60 сотрудников.

Планируется, что до конца недели в Даугавпилсской больнице вакцинацию против Covid-19 пройдут все желающие, а на следующей неделе больница сможет начать вакцинацию работающих в других учреждениях медиков, сообщил Семенов.

Также на следующей неделе за счет коек для наблюдения и транзитных коек планируется увеличить количество мест для пациентов с Covid-19.

Семенов сообщил, что сейчас в больнице предоставляются все услуги, восстановлен и прием пациентов для онкохирургического лечения, который временно был невозможен.