Из-за дождя и льда по всей Латвии затруднено движение на дорогах

В среду утром из-за продолжающегося дождя и скользких дорог затруднены условия движения по автодорогам на большей части территории Латвии, за исключением Курземе, свидетельствует информация, обобщенная Latvijas valsts ceļi (LVC).

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Особенные сложности вызывает передвижение по местным дорогам. LVC отмечает, что грунтовые дороги местного значения, которые в зимнее время находятся под слоем накатанного снега, очень трудно проезжаемы: они покрыты слоем льда и воды, а работы по обслуживанию дорог в таких погодных условиях малоэффективны.

Водители должны быть готовы к зимним условиям управления автомобилем, а транспортное средство должно быть надлежащим образом оборудовано, при необходимости с шипованной резиной.

LVC напоминает, что водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими автомобилями.