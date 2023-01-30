Из-за дождя и мокрого снега осложнено движение по дорогам Видземе и Латгале

В понедельник утром из-за дождя и мокрого снега существенно затруднено движение по дорогам Видземе и Латгале, а также в ряде районов Земгале. Об этом свидетельствует оперативная информация ГАО Latvijas valsts ceļi.

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Дороги заснежены и обледенели, их чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. К расчистке дорог привлечено 66 единиц спецтехники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сохраняются также и ограничения по массе транспортных средств, которые были введены в период оттепели на гравийных дорогах в Курземе и южной части Латвии. Ограничения по весу транспортных средств введены на 43 участках грунтовых дорог.