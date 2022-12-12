Из-за эпидемии гриппа больница Страдыня ограничит посещения пациентов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В связи с началом эпидемии гриппа в Клинической университетской больнице Страдыня (PSKUS) ограничены посещения пациентов: они будут возможны только предварительно согласовав встречу с персоналом отделения — лечащим врачом, старшей медсестрой или дежурным специалистом, сообщается на сайте больницы.

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Условия посещений:

  • Входить в больницу в одноразовой медицинской маске или респираторе FFP2/FFP3;
  • Перед входом в больницу или в палату нужно использовать дезинфектор для рук;
  • Входить в больницу можно только тем, у кого нет никаких симптомов инфекций дыхательных путей;
  • Посещения возможны в период с 14:00 до 17:00, заранее согласовав точное время с персоналом отделения.

В случае, если в одном из отделений больницы эпидемиологическая ситуация ухудшится, посещения могут быть полностью запрещены.

В отдельных случаях (например, когда с пациентом в тяжелом состоянии хотят попрощаться родственники), возможны заранее согласованные исключения.

Больница напоминает, что пациентам можно передавать вещи в закрытой упаковке.

Где это можно сделать?

  • Инфопункт А корпуса, по рабочим дням с 7 до 20, по субботам с 8 до 18 и по воскресеньям с 9 до 14;
  • Регистратура 25 корпуса, по рабочим дням с 7 до 16;
  • Инфопункт 32 корпуса, по рабочим дням с 8 до 16;
  • Инфопункт 15 корпуса, каждый день с 8 до 20.
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