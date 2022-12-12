Из-за эпидемии гриппа больница Страдыня ограничит посещения пациентов

В связи с началом эпидемии гриппа в Клинической университетской больнице Страдыня (PSKUS) ограничены посещения пациентов: они будут возможны только предварительно согласовав встречу с персоналом отделения — лечащим врачом, старшей медсестрой или дежурным специалистом, сообщается на сайте больницы.
Условия посещений:
- Входить в больницу в одноразовой медицинской маске или респираторе FFP2/FFP3;
- Перед входом в больницу или в палату нужно использовать дезинфектор для рук;
- Входить в больницу можно только тем, у кого нет никаких симптомов инфекций дыхательных путей;
- Посещения возможны в период с 14:00 до 17:00, заранее согласовав точное время с персоналом отделения.
В случае, если в одном из отделений больницы эпидемиологическая ситуация ухудшится, посещения могут быть полностью запрещены.
В отдельных случаях (например, когда с пациентом в тяжелом состоянии хотят попрощаться родственники), возможны заранее согласованные исключения.
Больница напоминает, что пациентам можно передавать вещи в закрытой упаковке.
Где это можно сделать?
- Инфопункт А корпуса, по рабочим дням с 7 до 20, по субботам с 8 до 18 и по воскресеньям с 9 до 14;
- Регистратура 25 корпуса, по рабочим дням с 7 до 16;
- Инфопункт 32 корпуса, по рабочим дням с 8 до 16;
- Инфопункт 15 корпуса, каждый день с 8 до 20.