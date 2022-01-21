Из-за гололедицы и снега затруднено движение в окрестностях Риги и Бауски
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Вечером 21 января снег и сильный ветер образуют на главных и региональных дорогах обледенение, которое серьезно затрудняет движение, особенно в окрестностях Риги и Бауски, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Условия движения затруднены практически на всех основных дорогах страны, особенно на участке Лиепайского шоссе Рига-Каги и Калнциемс-Лиепая и на участке Вентспилсского шоссе Рига-Талси. Обледенение мешает движению транспорта и на региональных дорогах.

Заснеженные и скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими веществами. Для улучшения условий движения на дорогах работают 82 единицы зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Метеорологи прогнозируют, что сегодня ночью во многих местах будет идти снег, возможна метель, особенно в восточной части страны. Во время снегопада видимость ухудшится до 500-1000 метров, дороги обледенеют и станут скользкими.

LVC призывает водителей выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие погодным условиям. Пешеходы и велосипедисты также должны быть очень осторожны в нынешних погодных условиях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ