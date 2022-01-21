Из-за гололедицы и снега затруднено движение в окрестностях Риги и Бауски

Вечером 21 января снег и сильный ветер образуют на главных и региональных дорогах обледенение, которое серьезно затрудняет движение, особенно в окрестностях Риги и Бауски, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Условия движения затруднены практически на всех основных дорогах страны, особенно на участке Лиепайского шоссе Рига-Каги и Калнциемс-Лиепая и на участке Вентспилсского шоссе Рига-Талси. Обледенение мешает движению транспорта и на региональных дорогах.

Заснеженные и скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими веществами. Для улучшения условий движения на дорогах работают 82 единицы зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Метеорологи прогнозируют, что сегодня ночью во многих местах будет идти снег, возможна метель, особенно в восточной части страны. Во время снегопада видимость ухудшится до 500-1000 метров, дороги обледенеют и станут скользкими.

LVC призывает водителей выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие погодным условиям. Пешеходы и велосипедисты также должны быть очень осторожны в нынешних погодных условиях.