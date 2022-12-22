Из-за гололедицы переполнена травматологическая больница

В связи с продолжающейся гололедицей в настоящее время переполнена Больница травматологии и ортопедии (БТО), сообщили в учреждении.

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Сейчас ситуация в приемном отделении более спокойная, но вчера в общей сложности было 116 амбулаторных больных, говорит представительница БТО Дагния Дижбите-Сваринска. Тогда врачи работали без перерыва до 4 часов утра. Всего в больницу поступило 17 человек с переломами, и в настоящее время учреждение практически заполнено.

Пациенты разного возраста, наиболее частыми травмами являются переломы бедра и шейки бедра, а также переломы руки и голеностопного сустава.

Наплыв пациентов ожидается еще несколько дней, и "если не подморозит, то будет спокойно", предполагает начальник приемного отделения БТО Гунтис Наглис. Однако, добавил он, после рождественских праздников ожидается следующая волна травм.

Обстановка в больнице на данный момент, как в обычный зимний день — спокойная, признает председатель правления 2-й Рижской больницы Сандрис Петронис.

"Там, где дороги были очищены, все растаяло, и теперь лед остался только в тех местах, где вообще не чистили", — сказал он.

При этом Петронис рассказал, что вчера было в больницу обратилось столько же людей, сколько и в первый день гололеда. Среди амбулаторных пациентов 78% получили травмы, поскользнувшись и упав на колени. При этом среди госпитализированных "упавшие" составляют примерно половину.

Основными полученными на улицах травмами являются переломы предплечья или лодыжек. В основном за помощью обращались женщины старше 45 лет.