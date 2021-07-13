Из-за грозы на востоке страны повреждены электросети; в Айзкраукле сорвало крышу жилого дома
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Из-за непогоды на востоке страны зарегистрировано множество повреждений электросетей, около 18.40 электроснабжение было прервано примерно 4700 клиентов, сообщило АО Sadales tīkls.

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Самые обширные повреждения зарегистрированы в Прейльском, Айзкрауклском и Огрском краях. Sadales tīkls работает над тем, чтобы поставка электричества была возобновлена как можно быстрее.

Согласно информации Латвийского центры среды, геологии и метеоролигии, во вторник после обеда местами на востоке страны скопились грозовые облака, несущие очень сильные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду, возможен и град. Грозы могут возникать и в других регионах Латвии.

На линии электропередачи во время грозы падают деревья, ветки. Также при разрядах молнии поврежаются опоры и элементы электросети. Sadales tīkls непрерывно следит за прогнозом погоды и работает в усиленном режиме, чтобы в случае необходимости устранять повреждения.

Предприятие предупреждает, что во время грозы ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них обрушились деревья или, если на земле виден оборванный провод!

Тем временем в Айзкраукле из-за грозы серьезна пострадала крыша жилого дома. Фотографию очевидца распространил в соцсетях редактор метеоновостей LTV Томс Бунцис.

Как уже сообщалось, 13 июля и в ночь на среду до 01:00 на всей территории Латвии действует оранжевое предупреждение о локальных грозах.

В предупреждении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии говорится, что грозовые тучи в отдельных местах могут принести сильнейшие ливни с порывами шквалистого ветра до 20 метров в секунду. Возможен град.

Первые грозовые облака появились во второй половине дня во вторник в восточных районах страны: у границы с Эстонией в Видземе и у границы Литвы в Селии. Сообщается, что в течение вторника грозовые облака могут появляться и в других регионах, но грозы будут охватывать сравнительно небольшие районы.

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