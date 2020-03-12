Из-за коронавируса отменят шествие памяти легионеров 16 марта

Рижская дума планирует отменить все памятные мероприятия 16 марта в связи с решением Кабинета министров об объявлении в Риге чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом агентству LETA сообщил исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

Чрезвычайная ситуация подразумевает запрет массовых мероприятий, на которые собирается более 200 человек. Шествие 16 марта заявлено как мероприятие на 100 человек, однако, как отметил Радзевич, ясно, что фактически людей будет больше — это работники полиции и просто интересующиеся.

Радзевич обратится к организаторам и разъяснит им причины отмены мероприятия.

16 марта заявлено три памятных мероприятия. Одно из них — традиционное шествие, которое организует общество Daugavas Vanagi Latvijā. В нем планируют принять участие 100 человек. На площади Бривибас общество Nacionālo karavīru atbalstam собиралось провести собрание на 30 человек.

"Латвийский антинацистский комитет" собирался организовать пикет на 100 человек возле Церкви св. Петра.