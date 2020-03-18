Из-за коронавируса стало меньше доноров: больницам не хватает крови

Из-за чрезвычайной ситуации число доноров сильно уменьшилось, а крови нужно столько же, сколько и раньше. Донорский центр просит отозваться тех, кто может сдать кровь.

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Больницы продолжают работу, и кровь нужна пострадавшим в несчастных случаях и людям с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, Донорский центр опасается, что в связи с распространением коронавируса может вырасти спрос на компоненты крови. Однако из-за чрезвычайной ситуации количество доноров сильно уменьшилось, и крови не хватает.

Это связано с тем, что многие постоянные доноры недавно побывали за границей или были в контакте с теми, у кого подозревается коронавирус, а потому не могут сдать кровь. Кроме того, отменены все выездные мероприятия Донорского центра, которые тоже помогали собрать достаточное количество крови.

"Согласно международным рекомендациям, сдача крови не считается массовым публичным мероприятием", — отмечают в Донорском центре.

Тем не менее, при сдаче крови будут соблюдаться повышенные меры безопасности, поэтому риск заразиться для доноров будет очень небольшим.