Из-за ливня затоплены улицы Риги, воду откачивают насосами

На улицах Риги работает 10 единиц водоотсасывающей техники. Затоплено несколько улиц в Плявниеках, улица Краста и некоторые другие улицы, сообщает Рижская дума.

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Из-за ливня, прошедшего в пятницу, затоплена проезжая часть на улице Краста от Островного моста до Lido, улица Сахарова, улица Дандалес возле перекрестка с улицей Баускас, улица Юкума Вациеша возле домов №6, 4 и 2, улица Куправас возле домов № 52, 54 и 56, улица Ясмуйжас возле домов №2 и 4.

На улице Куправас и Ясмуйжас в этих местах не работают ливневые канализации.

Кроме того, возле Островного моста затоплены рельсы, по которым идет трамвай №7, а из-за затопления улицы Катлакална временно приостановлено движение общественного транспорта на конечной остановке троллейбуса №22.

Самоуправление призывает звонить по номеру 80 003 600, если необходимо откачать воду.