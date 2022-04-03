Из-за наплыва беженцев МВД просит 427 тысяч евро на зарплаты работникам УДГМ
Foto: LETA

В связи с наплывом украинских беженцев Министерство внутренних дел инициирует в правительстве вопрос о выделении 427 653 евро на заработную плату сотрудников Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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Проект решения правительства, подготовленный МВД, предусматривает выделение УДГМ финансовых средств в размере не более 427 653 евро для обеспечения административной работы "в условиях повышенной интенсивности и нагрузки" с 1 марта по 31 июля этого года в связи с реализуемыми мерами поддержки мирных жителей Украины.

166 019 евро необходимо для обеспечения оплаты работникам УДГМ сверхурочной работы в связи с выдачей виз и видов на жительство. В свою очередь, 261 634 евро необходимы для обеспечения надбавки за личный вклад и качество работы в решении миграционных вопросов.

Планируется, что деньги будут перечислены из средств, зарезервировнных для непредвиденных случаев.

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