Из-за наводнения закрыта дорога Саулкрасты — Видрижи
Foto: xak2

По последним данным VSIA Latvijas valsts ceļi, из-за наводнения в среду пришлось перекрыть движение по дороге Саулкрасты — Видрижи (V78).

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Для объезда водителям предлагаются две дороги: Саулкрасты — Бирини (V39) и Рагана — Лимбажи (P9).

Ранее уже сообщалось, что из-за разгула стихии закрыта также дорога Рожупе — Швирксти (V759) в волости Рожупес. Для объезда можно использовать дороги Ливани — Стеки (V753), Рожупе — Рудзати — Варакляны (V761), Ливаны — Прейли (P63), а также Петермуйжа — Торфяное болото.

О затопленных дорогах водителей призывают сообщать по бесплатному информационному телефону 80005555, а также в соцсетях Twitter и Facebook.

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