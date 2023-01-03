Из-за наводнения закрыто движение на автодороге Балтэзерс-Ани-Лапмежи; в Адажи завершена эвакуация жителей

В Адажи из-за повышения уровня воды в Гауе затопило территорию частных домов, поэтому начата эвакуация жителей, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу. Закрыто движение на участке государственной автомобильной дороге местного значения Балтэзерс-Ани-Лапмежи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Закрыт участок дороги, опаздывают региональные автобусы

В связи с паводком, вызванным оттепелей и дождями, закрыто движение по государственной автомобильной дороге местного значения Балтэзерс-Ани-Лапмежи (V50) на участке от пересечения с улицей Канала до пересечения с шоссе Гарклане-Ошлауки (V49) — до нулевого километра до 3,30 км.

Объезд возможен по Таллиннскому шоссе (А1), Видземскому шоссе (А2) и незатопленному участку шоссе Балтэзерс-Ани-Лапмежи (V50).

C связи с этим сегодня возможны опоздания региональных автобусных маршрутов в Адажском районе.

По информации Автотранспортной дирекции, возможны задержки автобусов на маршрутах Рига-Адажи-Кадага и Рига-Адажи-Подниеки-Гаркалне.

Latvijas valsts ceļi призывает жителей сообщать о размывах и затопленных участках дорог в сети дорог республиканского значения, а также о других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также на аккаунты компании в социальных сетях Twitter и Facebook.

Жители, два домашних животных и две машины эвакуированы

А во вторник, 3 января, в 8.00 был получен вызов на улицу Нурниеку, где из-за подъема уровня воды в Гауе, затопило территорию частных домов.

На месте происшествия было обнаружено, что подтоплены проезжая часть и территория возле ряда жилых домов, в связи с чем было необходимо обследовать территорию.

Оценив возможную опасность, спасатели эвакуировали людей и домашних животных из частных домов на лодках. Работы проводились в сотрудничестве с самоуправлением Адажского края.

После 12.00 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПС) подтвердила агентству LETA, что девять человек и два домашних животных были спасены на лодке из затопленных в результате повышения уровня воды частных домов в Гауе Адажского края.

Из затопленных районов эвакуировали две машины.

Восемь человек отказались эвакуироваться. Государственная пожарно-спасательная служба завершила работу на месте происшествия, но муниципальная полиция продолжает дежурить.

Самоуправление Адажского края сообщило в социальных сетях, что Страуткалнская дорога также частично затоплена и сейчас очищается от льда. Муниципалитет просит жителей использовать другую дорогу.

Уровень воды в Гауе в районе Царникавы поднялся на 35 сантиметров, достигнув 1,25 метра. Муниципальная полиция продолжает следить за развитием ситуации.