Из-за нехватки средств индивидуальной защиты ЕС закупит комбинезоны без сертификатов

Европейская комиссия в рамках единой европейской закупки решила закупить защитные комбинезоны без сертификатов, сообщила в своем Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Решение было принято с учетом критической нехватки комбинезонов в Европе, сообщила Винькеле. Для закупки был отобран только один претендент.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что запас средств индивидуальной защиты в Латвии критически маленький. Если ситуация не изменится, то Минздраву придется вновь сокращать доступность медицинских услуг.