Из-за нехватки средств индивидуальной защиты ЕС закупит комбинезоны без сертификатов

Европейская комиссия в рамках единой европейской закупки решила закупить защитные комбинезоны без сертификатов, сообщила в своем Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).
Решение было принято с учетом критической нехватки комбинезонов в Европе, сообщила Винькеле. Для закупки был отобран только один претендент.
Ранее министр здравоохранения сообщила, что запас средств индивидуальной защиты в Латвии критически маленький. Если ситуация не изменится, то Минздраву придется вновь сокращать доступность медицинских услуг.