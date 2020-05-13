Из-за нехватки средств индивидуальной защиты ЕС закупит комбинезоны без сертификатов
Foto: LETA

Европейская комиссия в рамках единой европейской закупки решила закупить защитные комбинезоны без сертификатов, сообщила в своем Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Centrālā laboratorija.
centrala-laboratorija-logo

Решение было принято с учетом критической нехватки комбинезонов в Европе, сообщила Винькеле. Для закупки был отобран только один претендент.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что запас средств индивидуальной защиты в Латвии критически маленький. Если ситуация не изменится, то Минздраву придется вновь сокращать доступность медицинских услуг.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form