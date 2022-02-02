Из-за нехватки тестов "контактные" школьники не могут учиться очно
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В нескольких рижских школах не хватает тестов на антиген Covid-19 (так называемых "экспресс-тестов"), поэтому учащимся в статусе контактных лиц приходится уходить на "удаленку". Министр образования Анита Муйжниеце предлагает пересмотреть порядок и в качестве примера приводит практику в Бельгии, где класс уходит на карантин при инфицировании 25% учащихся, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

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Нынешние правила предусматривают, что ученики — контактные лица продолжают посещать школу, если у них нет симптомов заболевания и они делают экспресс-тесты в течение семи дней подряд после контакта с больным вирусной инфекцией.

Например, во французском лицее запасы тестов почти израсходованы, поэтому школьникам приходится учиться из дома. Директор Винета Рутенберга рассказала: "Реализовать модель, предлагаемую Центром профилактики и контроля заболеваний — а именно тестирование в течение семи дней не можем". Школа старается передать сэкономленные тесты находящихся на карантине классов в экзаменационные классы, чтобы увеличить долю важного очного обучения будущих выпускников.

Во вторник правительство поддержало предложение Минздрава о закупке дополнительных экспресс-тестов, так как их количество недостаточно для образовательного процесса — только за четыре недели потребуется 8 359 832 проверок здоровья в секторе образования. При этом министр Анита Муйжниеце призывает пересмотреть порядок. И в качестве примера приводит бельгийские школы, где на карантин уходят в случае выявления 25% инфицированных в одном классе.

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