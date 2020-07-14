Из-за некачественных поправок правительство не приняло новые ограничения для прибывающих в Латвию

Из-за некачественных поправок к правилам эпидемиологической безопасности Кабинет министров отложил утверждение ограничений для путешественников, прибывающих в Латвию из стран с повышенными эпидемиологическими рисками, сообщает LETA.

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Министры поддержали предложение Министерства иностранных дел остановить выдачу латвийских долгосрочных виз на основании вида на жительство в странах, где зафиксировано высокое распространение Covid-19.

В то же время министры раскритиковали предложения Министерства внутренних дел, назвав их неподготовленными или даже нарушающими права человека. МВД предложило обязать граждан третьих стран носить с собой паспорт и показывать его по просьбе государственных и муниципальных работников. Помимо этого, МВД предложило обязать тех же граждан третьих стран носить маски в публичных местах в течение двух недель после прибытия в Латвию.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) выразил недоумение, так как он считает, что проблемы с иностранными путешественниками связаны не с гражданами конкретных стран, а со всеми прибывающими в Латвию людьми, в том числе гражданами Латвии, приехавшими из затронутых Covid-19 стран. Помимо прочего, требование носить маску может стигматизировать эту группу людей, указал Кариньш.

Глава МИД Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) также согласился, что проблема - не гражданство прибывшего, а страна, из которой он прибыл. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) сказала, что предложение МВД может быть неверно истолковано. Путешественник подумает, что он должен выбрать между самоизоляцией и ношением маски. Министр юстиции Янис Борданс (НКП) и вовсе увидел в предложении нарушение прав человека и сказал, что его необходимо пересмотреть.

Вопрос об ограничениях будет рассмотрен повторно 15 июля.