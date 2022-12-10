Из-за непогоды в Латвию не удалось доставить вертолеты Black Hawk

Из-за неблагоприятных погодных условий в Латвию не удалось доставить первые два вертолета Black Hawk. Всего планируется доставить четыре вертолета, сообщили в Министерстве обороны.

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На авиационной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде в субботу должен был приземлиться самолет Boeing, который должен был доставить два вертолета Black Hawk в разобранном состоянии.

В сентябре 2018 года Кабинет министров поддержал покупку четырех вертолетов Black Hawk на сумму примерно 175 млн евро, заключив договор с США, софинансирование которых составляет 15,5 млн долларов.