Из-за низких цен растет интерес к приобретению конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Любой желающий может приобрести на организованных Службой государственных доходов (VID) аукционах конфискованные у пьяных водителей автомобили — и интерес к ним ввиду сравнительно низких цен достаточно высок. На подобных аукционах стартовая цена не определяется — кто предложит больше, тот и владелец. Правда, у покупателя есть возможность оценить машину только внешне, детальная диагностика или тест-драйв не предусмотрены, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Земгальское телевидение.

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В среднем VID ранее реализовывал 250 автомобилей в год. С момента вступления в силу поправок в Уголовном законе, предусматривающих конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, число проданных машин значительно увеличилось.

"В январе прошлого года мы зарегистрировали 36 автомобилей, в январе этого года — 90. Как видим, число увеличилось как минимум в три раза. Заинтересованность в покупке автомобилей очень высока", — прокомментировала заместитель главы Финансового управления VID Инара Солостея.

Автомобиль, по словам представительницы VID, продается заявителю, предложившему самую высокую цену. "Техническое состояние неизвестно. У нас нет оценщиков. Я еще раз повторяю — учитывая большой интерес, нет оснований думать, что его цена может быть маленькой".

На самом деле — например, автомобиль Toyota Avensis 2009 года выпуска был продан за 1700 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), тогда как самая низкая цена на автомобиль этого года на известной торговой платформе составляет 2800 евро и доходит до 6000 евро.

Представители отрасли, в свою очередь, считают, что такой подход к аукционам, реализуемый VID, может способствовать росту недобросовестных сделок, повышая интерес перекупщиков дешевых автомобилей.