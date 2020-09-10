Из-за ночного заезда будет перекрыта улица Краста
Foto: Renārs Koris

Движение по улице Краста будет закрыто в ночь с субботы на воскресенья из-за традиционного заезда на роликах, досках и самокатах, сообщает пресс-служба Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 22:00 12 сентября по 1:30 12 сентября будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) в следующих местах:

  • улица Краста от улицы Огрес до Островного моста;
  • улица Краста от улицы Езусбазницас до улицы Огрес;
  • набережная Генераля Радзиня в сторону улицы Краста;
  • съезд с Островного моста на улицу Краста в направлении улицы Огрес;
  • съезд с Южного моста на улицу Краста.

Кроме того, на участке улицы Краста от улицы Огрес до Островного моста в это время будет запрещена остановка и стоянка.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью