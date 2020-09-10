Из-за ночного заезда будет перекрыта улица Краста

Движение по улице Краста будет закрыто в ночь с субботы на воскресенья из-за традиционного заезда на роликах, досках и самокатах, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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С 22:00 12 сентября по 1:30 12 сентября будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) в следующих местах:

улица Краста от улицы Огрес до Островного моста;

улица Краста от улицы Езусбазницас до улицы Огрес;

набережная Генераля Радзиня в сторону улицы Краста;

съезд с Островного моста на улицу Краста в направлении улицы Огрес;

съезд с Южного моста на улицу Краста.

Кроме того, на участке улицы Краста от улицы Огрес до Островного моста в это время будет запрещена остановка и стоянка.