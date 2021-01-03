Из-за обледенения местами на дорогах Латвии затруднено движение

Сегодня утром местами по всей Латвии обледенение затрудняет движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили в ГАО Latvijas Valsts ceļi.

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Для улучшения условий езды на дорогах страны сегодня утром работают 95 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Среди главных государственных автодорог затруднены условия езды на участке Видземского шоссе (A2) от Вангажи до поворота на Рауну, участке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Стренчи, участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Скривери до Ницгале, участке Вентспилсского шоссе (A10) от Усмы до Вентспилса, на всей протяженности Резекненского шоссе (A12), на участке шоссе Гребнево-Медуми (A13) от Гребнево до Рушеницы, на Резекненской окружной дороге (A15), а также на участке дороги Тинужи-Кокнесе (P80) от поворота на Скривери до Кокнесе.

Условия вождения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Бауски, Цесиса, Гулбене, Екабпилса, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Резекне, Валки и Валмиеры.