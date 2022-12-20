Из-за обледенения на дорогах отменяются рейсы на региональных автобусных маршрутах

В ближайшие дни из-за гололедицы, а также повторяющихся ледяных дождей рейсы региональных автобусов могут быть задержаны от нескольких минут до часа, а в зависимости от фактического состояния дорог перевозчики могут принять решение о частичной или полной отмене рейсов из-за безопасности пассажиров, сообщили в Автотранспортной дирекции.

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Перевозчики уже сообщили о задержке и даже отмене нескольких рейсов в Курземе, например, в Талси, Вентспилсе, Лиепае, а также в Земгале. Это происходит из-за ледяного дождя и обледенения дорог.

Автотранспортная дирекция советует планировать свои поездки с учетом того, что придется резервировать больше времени. Информация об отмене автобусных рейсов можно найти здесь.www.atd.lv/lv/atceltiereisi.

К 12.00 известно, что из-а плохих условий для передвижения отменен автобусный рейс Кулдига — Лайди — Скрунда на 13.30. В свою очередь, по причине нехватки водителей AS CATA отменила сегодня восемь рейсов.