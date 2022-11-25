Из-за обледенения по всей Латвии затруднены условия движения

Утром пятницы, 25 ноября, из-за обледенения на многих латвийских дорогах затруднены условия движения, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

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Затруднены условия движения на Таллиннском шоссе на участка от перекрестка Туи до Айнажи, на Видземском шоссе от Вангади до поворота на Рауну, по Валмиерскому шоссе на протяжении всего маршрута и на Рижской объездной дороге.

Также нужно быть особо внимательны на участке Баусского шоссе от Риги до Димзукалны, на Елгавском шоссе от Риги до Олайне, на Лиепайском шоссе на участках от Риги до Каги, от перекрестка Апшупе до Скрунды и от Калвене до Лиепаи, на участках Вентспилсского шоссе от Риги до Стразде и от Усмы до Вентспилса, а также на дороге Лиепая-Руцава.

Также осложнены условия движения на участка Даугавпилсского шоссе от Скривери до Патерниеки, на участке Кокнесского шоссе от поворота на Скривери до Кокнесе, на участке Резекненского шоссе от Екабпилса до Столбовки, на протяжении всего маршрута дороги Гребнево-Медуми, а также по объездным Резекнеской и Даугавпилсской дорогам.

Затруднено передвижение по региональной автодорогам по всей Латвии, за исключением Алуксне, Бауски, Елгавы, Огре и окрестностей Риги.

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 105 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētāja.