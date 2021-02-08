Из-за ошибки при перевозке вакцину AstraZeneca начнут использовать только с разрешения производителя

Поставщик при перевозке партии вакцин AstraZeneca, предназначенной для Латвии, допустил отступление от процедуры - температура доставки была на полградуса ниже, чем надо. Поэтому дозы будут пущены в ход только после разрешения со стороны производителя, передает LETA.

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7 февраля Латвия получила первую партию вакцин AstraZeneca, сейчас вакцины хранятся на складе предприятия SIA “Vakcīna”.

Во время доставки вакцины температура была на полградуса ниже установленной производителем - от двух до восьми градусов Цельсия. Сейчас власти ждут разрешения от производителя использовать вакцину, так как хотят убедиться, что это отступление не повлияет на качество вакцины.

Перевозчика вакцин выбирает производитель, отмечает LETA. Латвия в воскресенье получила 7200 доз вакцины AstraZeneca. Они должны быть использованы для вакцинации медиков, фармацевтов, а также клиентов и работников центров социального ухода.