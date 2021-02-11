Из-за оспаривания процедуры отбора оператора депозитной системы ее внедрение откладывается
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В связи с оспариванием процедуры выбора оператора депозитной системы внедрение депозитной системы будет отложено минимум на месяц, сообщили представители "Depozīta iepakojuma operators" (DIO) на первом собрании по контролю за внедрением депозитной системы в Латвии.

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На собрании присутствовали представили Государственной службы окружающей среды (ГСОС) и DIO.

Представитель ГСОС Кристине Клявениеце сообщила, что на собрании рассматривался обновленный план внедрения депозитной системы, а также обсуждалась работа, проделанная в январе этого года.

Кроме того, были проанализированы риски, связанные с поданным SIA "Nulles depozīts" иском, включающим требование отменить принятое ГСОС решение и признать заключенный между ГСОС и DIO договор недействительным. Предприятие "Nulles depozīts" оспаривает процедуру выбора оператора депозитной системы в целом.

На собрании представители ГСОС выразили твердую убежденность в необоснованности приведенных в иске SIA "Nulles depozīts" доводов. Клявениеце подчеркнула, что в законе была определена конкретная специфическая процедура для выбора оператора депозитной системы, и она была соблюдена.

В соответствии с рекомендацией суда, ГСОС призвала DIO сейчас не брать на себя новых обязательств, которые могут иметь долгосрочные финансовые последствия, однако продолжать работу над организационными процессами для внедрения депозитной системы, включая закупку тароматов. Представители DIO отметили, что это означает как минимум один месяц потерянного времени.

Сейчас ГСОС готовит объяснение, которое будет представлено суду до 19 февраля. Решение Административного районного суда о временном урегулировании по этому делу ожидается 5 марта 2021 года.

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LETA

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LETA
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