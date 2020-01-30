Из-за отсутствия кворума бюджет Рижской думы на 2020 год не рассмотрел ни один комитет

Из-за отсутствия кворума проект бюджета Рижской думы на 2020 год на этой неделе не был рассмотрен ни одним из созванных отраслевых комитетов.

Как сообщалось, председатель Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге") поручил всем отраслевым комитетам рассмотреть проект бюджета самоуправления на 2020 год, хотя в последние годы такая практика в столичной думе не применялась.

В свою очередь партия "Согласие" сообщила, что не будет участвовать в созванных по распоряжению мэра заседаниях комитетов, на которых "Буров хочет в очередной раз рассмотреть единолично разработанный бюджет".

На этой неделе были созваны заседания комитета городского развития, комитета по образованию, культуре и спорту, комитета по вопросам жилья и окружающей среды, комитета по социальным вопросам, а также комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, однако ни одно из них не состоялось из-за отсутствия кворума.

Комитет по делам сообщения и транспорта, а также комитет городской собственности, которыми руководят депутаты "Согласия", не созывались вообще.

Также сообщалось, что фракция "Согласия" решила не поддерживать бюджет Риги на 2020 год до тех пор, пока у власти находится Буров.

Буров на это заявил, что бюджет можно не принимать, но тогда учреждения самоуправления будут работать на финансирование в размере 1/12 от прошлогоднего, что не позволит реализовать планы.

"Я не знаю, что "Согласие" собирается говорить своему электорату и как планирует сказать, например, воспитателям детских садов, что повышения зарплат у них нет только потому, что "Согласию" не нравится Буров. Это смешно и убого", — сказал мэр.