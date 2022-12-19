Из-за оттепели местные грунтовые дороги могут быть очень скользкими
Foto: Publicitātes foto

На этой неделе в Латвии начнется оттепель, и местные грунтовые дороги могут быть очень скользкими. На них не убирали снег, он утрамбовывался колесами машин, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие дни снег на грунтовых дорогах будет таять, а по ночам замерзать, и из-за этого дороги обледенеют.

Посыпание песком в данном случае будет неэффективно, потому что тающий снег и дождь смывают песок с дороги, рифление также неэффективно, потому что растает. Поэтому водителям стоит считаться с тем, что ездить по таким дорогам нужно на шипованной резине.

Latvijas valsts ceļi призывают быть осторожными как водителей, так и пешеходов и велосипедистов.

Оттепель продолжится примерно до католического Рождества. Правила Кабинета министров не предусматривают постоянную обработку дорог с грунтовым покрытием, обрабатываются только самые опасные участки. О них можно сообщать по телефону 80005555 или в личных сообщениях Latvijas valsts ceļi в социальных сетях Twitter и Facebook.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные