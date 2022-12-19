Из-за оттепели местные грунтовые дороги могут быть очень скользкими

На этой неделе в Латвии начнется оттепель, и местные грунтовые дороги могут быть очень скользкими. На них не убирали снег, он утрамбовывался колесами машин, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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В ближайшие дни снег на грунтовых дорогах будет таять, а по ночам замерзать, и из-за этого дороги обледенеют.

Посыпание песком в данном случае будет неэффективно, потому что тающий снег и дождь смывают песок с дороги, рифление также неэффективно, потому что растает. Поэтому водителям стоит считаться с тем, что ездить по таким дорогам нужно на шипованной резине.

Latvijas valsts ceļi призывают быть осторожными как водителей, так и пешеходов и велосипедистов.

Оттепель продолжится примерно до католического Рождества. Правила Кабинета министров не предусматривают постоянную обработку дорог с грунтовым покрытием, обрабатываются только самые опасные участки. О них можно сообщать по телефону 80005555 или в личных сообщениях Latvijas valsts ceļi в социальных сетях Twitter и Facebook.