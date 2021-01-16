Из-за пандемии Латвийский Университет решил продлить сроки сдачи студенческих работ и освоения курсов

Латвийский университет (ЛУ) принял решение продлить сроки сдачи студенческих работ и время освоения учебных курсов, сообщила представитель отдела коммуникаций и инноваций ЛУ Антра Спреде.

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Это решение было принято с учетом ограничений, введенных государством из-за Covid-19, которые препятствуют освоению некоторых учебных предметов и задерживают сроки сдачи работ.

Учебные курсы или их практические части, которые из-за ограничений не были освоены в осеннем семестре 2020/2021 учебного года, переносятся на следующий семестр без академической задолженности, сообщили в вузе.

Если студент из-за ограничений не может написать студенческую работу в установленные сроки, он должен сообщить об этом научному руководителю и подать заявление директору учебной программы, чтобы продлить сроки сдачи или защиты работы либо отложить ее до следующего семестра. При этом студент тоже не будет считаться должником.