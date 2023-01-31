Из-за перебоев в работе VID EDS Служба госдоходов продлит сроки подачи документов

Из-за технических повреждений Система электронного декларирования (EDS) по-прежнему недоступна пользователям. Гражданам и компаниям не нужно беспокоиться о сроках подачи документов – документы можно будет подать в течение 10 рабочих дней после восстановления полноценной работы системы. Это не будет считаться задержкой и за это не сможет быть наложен штраф.

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Сами повреждения уже устранены, и в настоящее время ведутся интенсивные работы по восстановлению системы, сообщает Служба госдоходов (СГД).

С жителями и компаниями, которые должны подать документы, от которых зависят различные решения СГД, свяжутся специалисты службы, которые предложат использовать продленный срок или другие каналы связи.

Недоступность EDS была вызвана повреждением одного из старейших участков IT-инфраструктуры службы, который был создан 24 года назад. СГД постепенно заменяет устаревшую инфраструктуру современными решениями, которые подходят для более высоких рабочих нагрузок и для более сложной обработки данных.

СГД уже перешла на новую информационную систему обработки платежей, что позволило внедрить принцип накопления в бюджетный учет и заменить 42 разных счета уплаты налогов одним для граждан и предприятий.

Этот процесс предполагается продолжить, отказавшись от всех устаревших решений, таким образом снизится также риск сбоев в работе системы.

Также в этом году VID совместно с Латвийским центром радио и телевидения планирует начать работу над новым Центром резервных данных. Такой дата-центр позволит намного эффективнее работать с резервными данными критически важных информационных систем, находящихся в распоряжении СГД, и сократит или устранит перебои в предоставлении услуг СГД гражданам и предприятиям.

VID уже несколько лет просит средства на создание такого дата-центра, и в этом году, после выделения средств, появится возможность приступить к работе.