Из-за плохой воды Инспекция здоровья запретила купание у Румбулы

Микробиологические показатели воды в месте для купания в Даугаве у Румбулы не соответствует требованиям гигиены, поэтому купание в этом месте будет запрещено. Об этом Инспекция здоровья сообщила агентству LETA. Инспекция просит Рижское самоуправление поместить на пляже стенд с надписью "Купание запрещено!".
Во время плавательного сезона (с 15 мая до 15 сентября) эксперты Инспекции здоровья каждый месяц проводят углубленный анализ качества воды мест для купания — как визуально, так и лабораторно. Так, 4 и 5 июля специалисты инспекции взяли образцы воды из всех 58 официальных мест для купания в Латвии. Результаты остальных 57 мест для купания еще обобщат и опубликуют завтра, 8 июля.
В лаборатории смотрят на микробиологические показатели — индикаторы фекального загрязнения, такие как кишечные палочки и кишечные энтерококки; а визуально эксперты проверяют цвет воды и наличие в воде плавающего мусора и нефтяных продуктов, также обращают внимание на процесс размножения водорослей.
Если результаты проверок подтвердят, что качество воды не соответствует требованиям, инспекция введет ограничения на купание — порекомендует не использовать водоем для плавания или введет запрет. Информацию об этом разместят на стенде возле места купания.
Рекомендациям особенно важно следовать группам населения с наиболее чувствительным здоровьем: маленьким детям, людям старшего возраста и жителям с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система.