Из-за Rail Baltica кардинально изменено движение на улице Гоголя в Риге

Уже с четверга 4 августа и пешеходам, и автомобилистам возле Рижского центрального вокзала придется перемещаться по улице Гоголя по другому маршруту: там начато строительство эстакады Rail Baltica. Изменения введены надолго, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

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Самое важное, что необходимо знать рижанам и гостям столицы — что все движение происходит только по западной части улицы (со стороны Центрального рынка), и так будет до начала 2023 года. Закрыт на этот период и пешеходный подземный тоннель. Пешеходов, велосипедистов и водителей авто призывают следить за размещенными указателями, а также планировать больше времени на поездки. Строительство железнодорожного путепровода над ул. Гоголя должно завершиться в декабре 2023 года.

Чтобы начать строить Rail Baltica в рижском центре, вначале нужно частично демонтировать старый путепровод над улицей, убрать с северной стороны примерно половину, а вместо этого построить новый, примерно на 20 м шире, рассказал в утреннем эфире Латвийского телевидения руководитель стройфирмы BERERIX Андис Линде. Тогда магистраль Rail Baltica проляжет рядом с рельсами Латвийской железной дороги. Строителям предстоит после сноса части путепровода возвести мощные опоры, стены — это планируется сделать до конца января 2023 года.

"После этого мы перекроем движение по второй стороне улицы Гоголя, — пояснил специалист. — Конечно, это создает людям определенные неудобства: пассажирам приходится выходить из троллейбуса в непривычном месте, затем надо свериться с указателями и пройти к вокзалу или через вокзал".

Приходится менять свои привычки в перемещении и водителям, двигаться по другим полосам, отметил Линде, потому что на подъезде к месту работ появилась новая выделенная для общественного транспорта полоса — причем она в середине, а остальной транспорт может ехать справа или слева от нее. Он выразил надежду, что больших автомобильных заторов на ул. Гоголя не будет хотя бы до сентября, пока школьники не влились в общий трафик. К тому времени BERERIX планирует полностью открыть для движения улицу Лачплеша, частично недоступную сейчас из-за строительных работ, и это должно помочь разгрузить от потоков транспорта улицу Гоголя.