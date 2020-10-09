Из-за распространения Covid-19 в некоторых самоуправлениях будут дополнительные ограничения

Из-за распространения Covid-19 некоторые самоуправления с 10 октября по 6 ноября введут дополнительные ограничения, предусматривают принятые правительством в пятницу вечером поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

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Специальные меры до 6 ноября введены с учетом высокого кумулятивного показателя заболеваемости на 100 000 населения в Айзпутском крае (537,1), в Даугавпилсе (205,8), в Даугавпилсском крае (94,3), в Дундагском крае (576,8), в Кулдигском крае (380,9), в Олайнском крае (164,1), в Талсинском крае (126,2), в Краславском крае (148,4) и в Валмиере (77,8).

С учетом того, что распространение инфекции в этих регионах происходит в школах и трудовых коллективах, решено ограничить скопление людей вне работы и учебы. Поэтому до там будут отменены занятия самодеятельных коллективов, любительские спортивные мероприятия, занятия по интересам и профессиональной направленности.

Также в этих самоуправлениях в местах проведения мероприятий и оказания услуг не могут собираться более 500 человек, а заведения общественного питания могут работать с 6 до 24 часов.

В помещениях нельзя организовывать мероприятия без фиксированных сидячих мест, то есть могут проходить спектакли, концерты, киносеансы и конференции, но не дискотеки.