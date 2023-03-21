Из-за ремонтных работ рижский веломарафон перенесен на сентябрь

В связи с обширными ремонтными работами в районе рижского железнодорожного вокзала в рамках проекта Rail Baltic и после консультаций с Рижской думой, компанией Binders и Госполицией организаторы веломарафона “Toyota” приняли решение перенести мероприятие.

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Веломарафон будет перенесен с 4 июня на 17 сентября. Маршрут останется тем же, что и в прошлом году - со стартом и финишем на набережной 11 Ноября.

Планируется, что до 17 сентября строительные работы на набережной Генерала Радзиня будут запрещены и будет возможность организовать марафон по полюбившейся участниками трассе.

О начале подачи заявок будет сообщено позже. На странице www.velo.lv любой желающий сможет выбрать приемлемый для себя заезд - семейный, народный или спортивный. Будут организованы также детские заезды.