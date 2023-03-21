Из-за ремонтных работ рижский веломарафон перенесен на сентябрь
Foto: Пресс-фото

В связи с обширными ремонтными работами в районе рижского железнодорожного вокзала в рамках проекта Rail Baltic и после консультаций с Рижской думой, компанией Binders и Госполицией организаторы веломарафона “Toyota” приняли решение перенести мероприятие.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Веломарафон будет перенесен с 4 июня на 17 сентября. Маршрут останется тем же, что и в прошлом году - со стартом и финишем на набережной 11 Ноября.

Планируется, что до 17 сентября строительные работы на набережной Генерала Радзиня будут запрещены и будет возможность организовать марафон по полюбившейся участниками трассе.

О начале подачи заявок будет сообщено позже. На странице www.velo.lv любой желающий сможет выбрать приемлемый для себя заезд - семейный, народный или спортивный. Будут организованы также детские заезды.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Покупки в интернете как в обычном магазине
Покупки в интернете как в обычном магазине
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома