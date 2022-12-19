Из-за роста цен под угрозой строительство нового здания больницы Страдиня

Фирма-строитель нового корпуса Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) — SIA Velve — обратилась в стационар с просьбой внести правки в заключенный договор об индексации стоимости строительства и сроке окончания строительных работ, поэтому возведение нового здания находится под угрозой, сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью больницы Янита Вейнберга.

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Вейнберга отметила, что руководство SIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes заинтересовано в продолжении строительных работ и решает вопрос, чтобы жители Латвии имели возможность получать лечение в учреждениях, отвечающих требованиям современной медицины, как как можно скорее.

В августе этого года была достигнута договоренность с Velve о покрытии удорожания процесса строительства и продлении сроков строительства до мая 2023 года в связи с последствиями войны России на Украине.

Больница ожидала активных действий от подрядчика, представления подтверждающей документации для покрытия увеличения и значительного увеличения темпов строительных работ. Однако обещанных активных действий со стороны подрядчика не последовало — документы, обосновывающие повышение цен, представлены в неполном объеме, темпы строительных работ значительно снизились. Вместо этого подрядчик подал заявку на индексацию стоимости всех строительных работ, включая его долю в прибыли, а также запросил продление строительных работ до конца 2023 года, сообщил Вайнберга.

С момента заключения договора в августе больница вела активные переговоры с Velve о представлении документации, обосновывающей повышение цены и действиях по увеличению темпов строительных работ. Однако в ходе переговоров Velve якобы предоставляла разную информацию о сроках подачи документации, общей сумме увеличения и сроках завершения строительных работ.

В больнице считают, что для скорейшего завершения строительства нового корпуса больницы необходимо найти единый, открытый и конструктивный подход в переговорах с Velve о будущем выполнении строительных работ, а именно покрывать повышение затрат только на основании обоснованных позиций, не используя развязанную Россией войну на Украине для погашения неоправданных расходов за счет пациентов и общества.

Следующий разговор с представителями Velve запланирован на вторник, 20 декабря. На этой неделе руководство PSKUS пригласило Министерство здравоохранения, Министерство экономики, Министерство финансов, Латвийскую ассоциацию строительных подрядчиков, Центральное агентство финансов и договоров и других участников к обсуждению вопроса с Velve.

Член правления материнской компании Velve — MN Holding — Екатерина Грига заявила в интервью агентству LETA, что предложение по этой закупке было подготовлено в 2019 году исходя из цен и затрат на строительство того времени. Рост цен за этот период достиг 25% или 22,6 млн евро.

Грига сообщила, что по значимому для Velve проекту — строительству нового здания больницы — до сих пор не согласовано повышение цены. Она пояснила, что нельзя все делать только по методическим рекомендациям, разработанным Министерством экономики по компенсации удорожания затрат. По словам Григи, новый больничный корпус — это крупный объект, и в какой-то момент акцент в ходе переговоров сместиился с суммы на процесс оценки.

"Все эти месяцы мы искали, как этого достичь. В итоге пришли к увеличению на 22,6 млн евро, и понятно, что нужен перерасчет всей сметы, а не ее составляющих, потому что каждый раз предоставить документы и обоснования по отдельным позициям невозможно", — сказала Грига.

Она подчеркнула, что для такого крупного объекта это невозможно, иначе Velve будет продолжать предоставлять эти документы еще долго после того, как этот объект уже будет сдан. Поэтому на данный момент строительной компаниии ясно, что без оперативных действий со стороны государственных учреждений полная достройка объекта будет невозможна.

Грига отметила, что в инструкциях Министерства экономики не говорится, что должен делать застройщик, пока не будет достигнуто соглашение. "Нигде не сказано, что можно остановить строительные работы, договориться об индексации затрат, а затем возобновить их. Сейчас ситуация такова, что строители на своих плечах пытаются нести рост цен, вызванный войной, но ресурсы компаний не бесконечны, мы также должны оценивать собственные финансовые риски. В решение проблемы должны быть вовлечены обе стороны. Заказчик также должен думать о способе решения проблемы, а не занимать пассивную позицию", — заявила Грига.

Грига добавила, что если ясности нет, то выполнение контракта находится под угрозой, потому что компания не может рисковать и продолжать строительство на неизвестных условиях. В то же время Грига сообщила, что решение должно быть принято до конца января, иначе могут быть сдвинутв сроки завершения объекта. Поэтому представитель компании выразила надежду, что договоренность будет достигнута.

Как уже сообщалось, на основании заключения, полученного Управлением по надзору за закупками, 21 июля 2020 года Закупочная комиссия приняла окончательное решение по результатам тендерной процедуры о проведении переговоров "Выполнение второго этапа строительных работ корпуса А" и признала предложение на общую сумму 88 364 300 евро , поданное Velve, наиболее экономически выгодным.

Строительная компания Velve в прошлом году работала с оборотом 68,774 млн евро, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году, а прибыль компании уменьшилась в 5,3 раза и составила 373,3 тыс. евро.

Компания Velveзарегистрирована в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 1,423 млн евро, а ее единственным владельцем является компания MN Holding. Истинным бенефициаром компании является Екатерина Никулина.