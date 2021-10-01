Из-за роста числа пациентов с Covid-19, больница Страдиня может перейти на работу в режиме чрезвычайного положения

Университетская клиническая больница Паула Страдиня рассматривает возможность принять решение об объявлении чрезвычайного положения, сообщает LETA. В стационаре стремительно увеличивается число "ковидных" пациентов.

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Пока больница Страдиня режим ЧП не объявила, но признает — работу придется организовывать иначе, ограничив плановые услуги.

Аналогичная ситуация в начале сентября уже была в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) и Даугавпилсской региональной больнице. В этих стационарах объявлялось чрезвычайное положение и на неопределенное время отменялись плановые операции.

В середине сентября RAKUS отменила режим чрезвычайного положения.

Сегодня министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) посетит больницу Страдиня, где встретится с руководства и медиками стационара, а также на месте ознакомиться с ситуацией.

По сравнению с 2019 годом больница Страдиня перепрофилировала и создала дополнительные койки интенсивной терапии. Сейчас таких коек в больнице 88. Дополнительным кислородом больница может обеспечить 150 пациентов, поскольку доступно 150 единиц такого оборудования — как инвазивного, так и не инвазивного. Есть и оборудование терапии кислородом высокого потока.

Сейчас в больнице Страдиня размещены 55 пациентов с Covid-19, из которых 18 — с тяжелым течением болезни. В последнюю неделю число пациентов стремительно растет, ежегодно больница Страдиня принимает 7-10 новых больных.