Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Даугавпилсе хотят ограничить визиты в центры социального ухода
Foto: LETA

В Даугавпилсе растет заболеваемость Covid-19, поэтому самоуправление планирует ограничить визиты в местные центры социального ухода, сообщил агентству LETA мэр Игорь Прелатов (Наша партия).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На данный момент в Даугавпилсе зарегистрирован 21 случай заболевания и город занимает второе место по заболеваемости в Латвии, свидетельствуют данные Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Лидером по числу больных является Рига с 56 случаями.

По словам Прелатова, большинство случаев заболевания связаны с возвращением жителей из-за границы. В Даугавпилсе заболели ученики старших классов, летом работавшие за границей. Кроме того, заболели сотрудники муниципальных предприятий. Мэр сообщил, что все контактные лица школьников и сотрудников находятся в самоизоляции.

На данный момент самоуправление не планирует менять порядок и время работы муниципальных ведомств. Тем не менее дума обсуждает возможность ограничить помещение центров социального ухода, где проживают представители групп риска. Что касается общественных мероприятий, Прелатов подчеркнул, что большинство новых случаев связаны с прибывшими из-за границы, а не с публичными мероприятиями.

Согласно данным ЦПКЗ, с начала сентября в Даугавпилсе наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Руководство города утверждает, что у них нет информации об очагах заболеваемости.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Даугавпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?