Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Даугавпилсе хотят ограничить визиты в центры социального ухода

В Даугавпилсе растет заболеваемость Covid-19, поэтому самоуправление планирует ограничить визиты в местные центры социального ухода, сообщил агентству LETA мэр Игорь Прелатов (Наша партия).

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На данный момент в Даугавпилсе зарегистрирован 21 случай заболевания и город занимает второе место по заболеваемости в Латвии, свидетельствуют данные Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Лидером по числу больных является Рига с 56 случаями.

По словам Прелатова, большинство случаев заболевания связаны с возвращением жителей из-за границы. В Даугавпилсе заболели ученики старших классов, летом работавшие за границей. Кроме того, заболели сотрудники муниципальных предприятий. Мэр сообщил, что все контактные лица школьников и сотрудников находятся в самоизоляции.

На данный момент самоуправление не планирует менять порядок и время работы муниципальных ведомств. Тем не менее дума обсуждает возможность ограничить помещение центров социального ухода, где проживают представители групп риска. Что касается общественных мероприятий, Прелатов подчеркнул, что большинство новых случаев связаны с прибывшими из-за границы, а не с публичными мероприятиями.

Согласно данным ЦПКЗ, с начала сентября в Даугавпилсе наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Руководство города утверждает, что у них нет информации об очагах заболеваемости.