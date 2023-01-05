Из-за сильных снегопадов осложнено движение по всей Латвии

По информации VSIA Latvijas Valsts ceļi, в четверг утром из-за сильного снегопада существенно осложнено движение по всей Латвии. Как отмечают специалисты, к 07.00 затруднено движение и по главным, и по региональным дорогам страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ряде районов утром 5 января метель, поэтому также ухудшилась и видимость на дорогах.

Занесенные снегом участки дорог очищаются от снега и обрабатываются противоскользящими материалами. Всего к работам по расчистке дорог привлечено 158 единиц снегоуборочной техники.

Водителей призывают соблюдать осторожность, выбирая скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия.