Из-за сильных снегопадов осложнено движение по всей Латвии
Foto: F64

По информации VSIA Latvijas Valsts ceļi, в четверг утром из-за сильного снегопада существенно осложнено движение по всей Латвии. Как отмечают специалисты, к 07.00 затруднено движение и по главным, и по региональным дорогам страны.

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В ряде районов утром 5 января метель, поэтому также ухудшилась и видимость на дорогах.

Занесенные снегом участки дорог очищаются от снега и обрабатываются противоскользящими материалами. Всего к работам по расчистке дорог привлечено 158 единиц снегоуборочной техники.

Водителей призывают соблюдать осторожность, выбирая скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия.

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