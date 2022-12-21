Из-за скользких улиц в три раза больше пациентов во 2-й больнице
Foto: LETA

Во 2-й Рижской больнице в три раза больше, чем обычно, пациентов с различными травмами, полученными в результате падения на скользких тротуарах, сообщила сегодня утром в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 резидент больницы Санта Микеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чаще всего встречаются травмы голеностопного сустава и предплечья. Примерно у трети пациентов травмы настолько серьезны, что требуют хирургического лечения, поэтому люди госпитализированы.

Среди пострадавших пациенты разного возраста, но больше в возрастной группе старше 50 и 60 лет. По словам Микеле, люди признаются, что слышали предупреждение о скользких тротуарах и призыв не выходить на улицу, но не послушали и теперь жалеют об этом.

Врач призывает всех очень хорошо подумать, действительно ли сегодня нужно куда-то идти, но если этого нельзя избежать, выбрать подходящую обувь, передвигаться мелкими шагами и внимательно смотреть под ноги.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае