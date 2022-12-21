Из-за скользких улиц в три раза больше пациентов во 2-й больнице

Во 2-й Рижской больнице в три раза больше, чем обычно, пациентов с различными травмами, полученными в результате падения на скользких тротуарах, сообщила сегодня утром в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 резидент больницы Санта Микеле.

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Чаще всего встречаются травмы голеностопного сустава и предплечья. Примерно у трети пациентов травмы настолько серьезны, что требуют хирургического лечения, поэтому люди госпитализированы.

Среди пострадавших пациенты разного возраста, но больше в возрастной группе старше 50 и 60 лет. По словам Микеле, люди признаются, что слышали предупреждение о скользких тротуарах и призыв не выходить на улицу, но не послушали и теперь жалеют об этом.

Врач призывает всех очень хорошо подумать, действительно ли сегодня нужно куда-то идти, но если этого нельзя избежать, выбрать подходящую обувь, передвигаться мелкими шагами и внимательно смотреть под ноги.