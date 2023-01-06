Из-за снега и льда затруднено движение по шоссе Рига-Бауска от Димзукaлнса до Гренцтале

По сообщению VSIA Latvijas Valsts ceļi, снег и обледенение утром 6 января существенно затрудняют движению по Баускому шоссе (А7)на участке от Димзукалнса до Гренцтале.

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Заснеженные дороги очищаются спецтехникой, а также затем обрабатываются противоскользящими материалами.

Кроме того, затруднено движение на Рижской окружной дороге, на Бауском шоссе, на Елгавском шоссе, на Лиепайском шоссе и Вентспилсском шоссе.

На региональных дорогах к данному часу осложнено движение по дорогам в окрестностях Добеле, Елгавы, Кулдиги, Риги, Талси, Тукумса и Вентспилса.