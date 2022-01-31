В понедельник в первой половине дня из-за снега и метели сильно затруднено движение в центральной части Латвии. На остальной части страны условия для вождения затруднены, информирует Latvijas valsts ceļi.

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Сильной затруднено движение на следующих главных дорогах: на Таллинском шоссе (А1), на Видземском шоссе (А2), на Валмиерском шоссе (А3) - на участке до Виреши, на Рижских окружных А4 и А5, на Даугавпилсском шоссе (А6) - на участке от Плявиняс, на Баусском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) - на участке от перекрестка Апшупе, на Вентспилсском шоссе (А10) - на участке до Кудры.

Также сильно затруднено движение на автодороге Рига-Кокнесе (Р80).

На дороги выведено 122 единицы спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs. О сложных условиях для вождения просят сообщать по круглосуточному телефону 80005555 предприятия LVC.

По сообщению Рижской думы, сегодня с 5.30 утра в Риге объявлено желтое предупреждение снегопаде. В утренние часы был зафиксирован сильный снегопад, днем он продолжится, но с меньшей интенсивностью. В утренние часы снежный покров в столице вырос на 5-9 см, местами - до 20 см. На очистку улиц брошено 67 единиц снегоуборочной техники.

Жителей призывают планировать свои дела, учитывая, что дорога из-за погодных условий может занять больше времени, чем обычно. Может запаздывать общественный транспорт, а в некоторых районах осложнено передвижение пешеходов. Водителей призывают быть особенно внимательными, не совершать маневры обгона, а также соблюдать дистанцию.

Домовладельцев просят следить за тротуарами и в случае необходимости провести повторную обработку. На определенных центральных улицах Риги за состоянием тротуаров следит Рижская полиция самоуправления и шесть муниципальных мобильных отрядов по уборке снега.