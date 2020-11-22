Из-за снега и обледенения на дорогах Латвии затруднено движение машин
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Снег и обледенение дорог сегодня утром осложняют движение машин по некоторым дорогам Латгале и центральной части страны, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi.

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Движение затруднено на участке Даугавпилсского шоссе от Скривери до Патерниеки, на шоссе Екабпилс-Терехово, на шоссе Гребнево-Медуми, на Даугавпилсской и Резекненской объездной дороге.

Местами в центральной части страны на дорогах также образовалось обледенение, которое осложняет движение по региональным и главным автодорогам.

Условия вождения затруднены на региональных дорогах в окрестностях Айзкраукле, Алуксне, Балви, Цесиса, Даугавпилса, Екабпилса, Краславы, Лудзы, Мадоны, Прейли и Резекне.

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LETA

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LETA
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