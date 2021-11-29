Из-за снегопада в Риге опаздывает общественный транспорт
Foto: LETA

Из-за снегопада в Риге опаздывает общественный транспорт, сообщает в социальных сетях предприятие Rīgas satiksme.

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Автобусы опаздывают на 30 минут, троллейбусы - до 20 минут, трамваи более ли менее курсируют по графику. Жителей просят заранее планировать время и маршруты, учитывая погодные условия.

Как сообщалось, в понедельник вечером и в ночь на вторник в восточной и центральной части Латвии усилится снегопад. По прогнозам синоптиков, это будет один из сильнейших снегопадов за последние годы.

Для чистки улиц подготовлены 67 транспортных единиц. Также заготовлено 5500 тонн соли и 3000 тонн смеси песка и соли, эти объемы по мере необходимости будут увеличены.

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