Из-за срыва поставки вакцин Латвия расторгает договор с поставщиком

Юристы Министерства здравоохранения работают над разрывом договора с поставщиком вакцин от Covid-19 — компанией Oribalt Rīga, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Напомним, что накануне предприятие не доставила в кабинеты вакцинации партию препаратов, сообщил министра в Twitter. Похоже, что у компании возникло недопонимание относительно графика с Центром профилактики и контроля заболеваний. Павлютс извинился перед обществом за сложившуюся ситуацию.

По словам Павлютсa, министерство столкнулось с полной неотзывчивостью предприятия.

Компанию выбрали в результате конкурса, договор с Oribalt вступил в силу с 8 марта. Вчерашняя сорванная поставка должна была стать первой в рамках договора с Oribalt. Предприятие должно было поставить в кабинеты вакцинации 21 600 доз препарата AstraZeneca.

Министр заметил, что ситуация серьезная, поскольку госструктуры не знают, где находится партия вакцин. К решению проблемы вчера была подключена полиция.

Министерство также намерено выяснить, в каких условиях хранится вакцина.