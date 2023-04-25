Из-за технических неполадок электропоезда не курсируют до Рижского центрального вокзала

Во вторник, 25 апреля, вечером на Рижском центральном вокзале констатировано отключение напряжения в контактных сетях, поэтому было остановлено движение электропоездов, выяснило агентство LETA.

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Пассажиры проинформированы, что из-за технических причин приостановлено движение электропоездов.

Как сообщила агентству LETA руководитель Отдела коммуникации и маркетинга Pasažieru vilciens Сигита Звиедре, поезда на данный момент курсируют до ближайших к центру Риги станциям — Торнякалнса, Яняварти и Земитани.

Как сообщила агентству LETA представительница Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците, во время строительства железнодорожной линии Rail Baltica была повреждена контактная сеть и произошло короткое замыкание. В связи с этим отключено напряжение контактной сети на Рижском центральном вокзале.

Сотрудники предприятия работают над устранением повреждений, движение поездов приостановлено на неопределенный срок.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, сегодня после 18.00 поступил вызов на улицу Прагас, где на строительной площадке автомобильная техника зацепила железнодорожные провода, из-за чего и произошло короткое замыкание. В результате короткого замыкания загорелась деревянная опора.

Электричество было отключено для тушения пожара. В настоящее время пламя потушено.