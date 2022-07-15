Из-за технической ошибки пересчитаны результаты централизованного экзамена по биологии

Государственный центр содержания образования уточнил результаты централизованного экзамена по биологии.
Согласно уведомлению на сайте Государственного центра содержания образования, учреждение рассмотрело результаты экзамена. Был сделан вывод о том, что в централизованный экзамен по биологии из-за технической проблемы в ответах 1-й части неверно были посчитаны подпункты.
Государственный центр содержания образования сообщает, что эта ошибка исправлена и 15 июля результаты учащихся повторно внесены в Государственную информационную систему образования.
Информация также будет направлена в Рижский технический университет и Рижский университет им. Страдиня для уточнения результатов централизованных экзаменов по биологии.