Из-за технической ошибки пересчитаны результаты централизованного экзамена по биологии

Государственный центр содержания образования уточнил результаты централизованного экзамена по биологии.

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Согласно уведомлению на сайте Государственного центра содержания образования, учреждение рассмотрело результаты экзамена. Был сделан вывод о том, что в централизованный экзамен по биологии из-за технической проблемы в ответах 1-й части неверно были посчитаны подпункты.

Государственный центр содержания образования сообщает, что эта ошибка исправлена ​​и 15 июля результаты учащихся повторно внесены в Государственную информационную систему образования.

Информация также будет направлена ​​в Рижский технический университет и Рижский университет им. Страдиня для уточнения результатов централизованных экзаменов по биологии.