Из-за удаленной учебы тысячам школьников грозит продление учебного года

Тысячам школьников грозит продление учебного года либо отчисление, сообщает Латвийское телевидение. Из-за длительной удаленной учебы у многих учеников ухудшилась успеваемость, а желание учиться пропало даже у отличников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Директор Лимбажской государственной гимназии Гунта Лаце ещё зимой писала в социальных сетях, что в её школе в старших классах около 30 учеников, которые могут прервать учебу. Спустя три месяца стало ясно, что у 98 учеников недостаточная успеваемость - либо нет оценок, либо неудовлетворительные оценки.

С таким количеством неуспевающих два социальных педагога гимназии не справляются. “Я заметила, что ученики просто не хотят физически контактировать. Если, например, им звонишь, они не поднимают. Общение через сообщения им кажется допустимым. Если мне не удается с ними связаться, то мне кажется, что я не справляюсь”, - указала социальный педагог Байба Цируле.

“Проблемы возникают у всё большего количества учеников. В том числе среди тех, у кого раньше не было сложностей - ни в обучении, ни психологических. Мы, конечно, не знаем сколько это в масштабах государства. У себя мы видим лишь небольшую часть. Я думаю, мы по результатам экзаменов увидим, насколько большим был этот эффект”, - указал психотерапевт Нилс Саксс Константинов, работающий с подростками.

По мнению Константинова, речь идет о тысячах учеников. С его оценкой согласна министр образования Илга Шуплинска (НКП). Существует риск, что подростки, переживающие депрессию, тревогу и выпадание из системы образования сейчас, позже столкнутся карьерными трудностями. Кроме того, это может в будущем оставить след на здоровье молодых людей, отмечает психотерапевт.

Сейчас фонд “Plecs" подготовил цифровую анкету, позволяющую отслеживать самочувствие учеников и понять, сказывается ли оно на успеваемости школьников. Инструмент с марта опробован в 15 образовательных учреждениях на 100 000 учеников.

“Например, директор одной лиепайской школы после получения первых данных подал в Управление образованием запрос на дополнительные ресурсы для поддерживающего персонала”, - рассказал глава проекта Янис Эртс. Фонд рассчитывает в следующем учебном году ввести опросник во всех школах, на это потребуется примерно 700 000 евро.