Из-за утечки специалистов под угрозой оказалась непрерывность работы EDS
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Служба госдоходов (VID) предупреждает, что в будущем Система электронного декларирования (EDS) больше не будет работать круглосуточно, сообщает LETA со ссылкой на ReTV.

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Причиной тому стала утечка специалистов информационных технологий, обслуживающих систему. Ведомство предупреждает, что перерывы в работе системы могут сильно усложнить коммуникацию жителей с VID.

“Почти каждый месяц от нас уходит IT-специалист, так как ему предлагают большую зарплату. Конечно, наши работники пользуются спросом, все знают об их способностях и навыках, так как VID управляет десятками разных систем и они все самые настоящие универсальные солдаты”, - сказала гендиректор VID Иева Яунземе.

Сейчас круглосуточную работу систем VID обеспечивают 114 работников. Если утечка продолжится, то существует риск, что станет невозможно обеспечить непрерывность работы систем. Как отмечает ReTV, круглосуточная работа системы важна предприятиям и бухгалтерам, так как нередко сдача отчетов затягивается до глубокой ночи. В то же время за опоздание предусмотрены санкции.

В связи с этим VID просит Министерство финансов выделить дополнительно 9,6 млн евро на зарплаты специалистов информационных технологий.

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