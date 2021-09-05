Из-за велопробега на Валмиерском шоссе сегодня будут временные ограничения движения

В связи велопробегом на Валмиерском шоссе (A3) в воскресенье, 5 сентября, будут временные ограничения движения, сообщили агентству LETA в госкомпании Latvijas valsts ceļi.

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Сегодня с 10:00 до 18:00 велопробег будет периодически влиять на движение транспортных средств по Валмиерскому шоссе (A3), а также на региональных дорогах в окрестностях Кримулды, Турайды, Раганы. Движение по маршруту велопробега будет закрыто за 15 минут до запланированного потока участников и будет возобновлено сразу после отъезда всех участников. На маршруте соревнований будет дежурить Государственная полиция.

Для движения по маршруту Рига-Валмиера Latvijas valsts ceļi предлагает использовать Видземское шоссе через Цесис (A2), а также учитывать дополнительное время в пути и обращать внимание на дорожные знаки.

Между тем Автотранспортная дирекция сообщила агентству LETA, что сегодня будет отменено несколько автобусных рейсов по маршруту номер 3112 Сигулда-Турайда-Кримулда и номер 6261 Сигулда-Инциемс-Рагана-Сигулда.

На маршруте номер 3112 отменен рейс Сигулда-Турайда-Кримулда, который отходит с автовокзала Сигулды в 12:05, 14:10, 16:20 и 17:10. Также отменен рейс, который начинается на остановке Кримулда и отходит в 12:25, 14:30 и 17:30, как и рейс, который начинается на остановке Турайда и отходит в 16:45.

В свою очередь по маршруту номер 6261 Сигулда-Инциемс-Рагана-Сигулда сегодня отменен рейс, который отходит в 13:20 с автовокзала Сигулды.

Между тем на маршруте номер 5612 Рига-Рагана-Сигулда отменен рейс, который от Сигулдского автовокзала отходит в 11:55, а также рейс, который отходит от Рижского международного автовокзала в 13:40.