Из-за вовремя не полученных результатов тестов на Covid-19 многие дети остались без кружков

Многие рижские школьники оказались без внешкольных занятий (спорт, музыка и т.п.), потому что им не пришли результаты тестов на Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

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По правилам посещать такие занятия можно только привитым, переболевшим или с негативным результатом теста на Covid-19.

Массовое тестирование школьников началось перед началом учебного года. Для каждого учебного заведения была определена специальная сервисная лаборатория, которая отвечает за обеспечение школы тестами и их результатами.

На прошлой неделе часть педагогов и школьников по независящим от них причинам оказались без результатов тестов, из-за чего не смогли посещать и школу, и внеклассные занятия.