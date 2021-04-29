Из-за возможных нарушений во время закупок Талсинскому краю, возможно, придется вернуть более 2 млн евро, сообщила представитель Талсинского края Инита Федко.

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Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД), рассмотрев процедуры закупок двух проектов, выявило возможные нарушения, которые для Талсинского края могут закончится финансовыми коррекциями или возвращением финансирования.

Как пояснила Федко, нарушения связаны с процедурами закупок по проектам "Улица Стендес, реконструкция для обеспечения деятельности промышленной территории" и "Развитие публичной инфраструктуры в Талси для обеспечения деятельности промышленной территории, 2 этап ". По мнению комиссии по закупкам самоуправления обвинения основаны на различной интерпретации правовых норм.

ЦАФД отмечает, что в случае первого проекта самоуправление заключило контракт, включив в опыт претендента и опыт субподрядчиков. За это нарушение ЦАФД решило применить финансовую коррекцию в размере 25% от суммы заключенного договора, что составляет 291 840 евро.

В отношении второго проекта ЦАФД также отмечает, что опыт претендента был расширен путем включения в него и опыта субподрядчиков, а также указывает на возможный конфликт интересов. В данном случае ЦАФД хочет применить 100-процентную коррекцию, что составляет 1 723 347 евро включая налог на добавленную стоимость.

Как сообщила Федко, Талсинское самоуправление договорилось с ЦАФД о встрече в начале мая, чтобы совместно найти решение для продолжения проектов и завершения текущих строительных работ.